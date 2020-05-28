"Отвалите уже от меня": Брухунова взорвалась после слов Степаненко о "марамойках"

Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко после более 30 лет брака и женился на молодой помощнице. С тех пор общественность то и дело обрушивается с критикой на Татьяну Брухунову, которой не всегда хватает терпения.

Поклонники не могут простить Татьяне Брухуновой развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Ради молодой помощницы прославленный юморист разорвал отношения с четвертой женой, хотя ходили слухи, что Петросенко (так за глаза называли артистов) давно живут каждый сам по себе.

В конце прошлого года Евгений Петросян и Татьяна Брухунова официально оформили отношения. А весной, говорят, суррогатная мать родила паре мальчика. Что касается Елены Степаненко, после развода артистка стала еще популярнее. Она начала вести собственное шоу на "второй кнопке", похудела и сменила имидж. Некоторые полагают, что юмористка даже прибегла к услугам пластического хирурга.

Почти в каждом выпуске программы Елена Степаненко так или иначе проходится по бывшему мужу и его новой возлюбленной. На днях она побеседовала с Николаем Цискаридзе. Тот рассказал, как спас своего подопечного Дениса Родькина от притязаний "марамойки".

Елена Степаненко поинтересовалась, почему мужчин тянет к таким женщинам. Цискаридзе ответил: "Ну, наверное, после 40 их сносит..." Юмористка не без сарказма спросила: "А после 74-х?" Поклонники решили, что это намек на Евгения Петросяна. "Ой, еще хуже, Лена. Долой марамоек!" – заявила звезда балета.

После этого в Сети некоторые пользователи прямо называют Брухунову "марамойкой". Многие комментаторы, глядя на фото Татьяны, критикуют ее стиль и советуют поменяться: мол, одевается не по возрасту, да и прическу можно сделать другую. На сомнительные советы Брухунова отреагировала жестко, но за это ей тоже досталось. Дескать, народ просто подсказал, как будет лучше.

"Меня достали моралистки вроде Вас! Я только одного не пойму: ну, на фига Вы здесь зависаете? Я и такая и сякая. Вы все правильные и идеальные. Супер! Отвалите уже от меня: леди совершенство (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – взорвалась Татьяна Брухунова в "Инстаграм".