Тянет к марамойкам: Степаненко уколола спутавшегося с молодухой Петросяна

Елена Степаненко редко дает комментарии о личной жизни. Говорить о бывшем супруге она предпочитает намеками.

После разрыва с мужем 67-летняя Елена Степаненко кардинально преобразилась. Звезда сбросила лишние килограммы, стала носить яркую одежду и запустила собственное шоу на телеканале "Россия 1". Однако забыть о прошлой жизни юмористка пока не готова.

В эфире телеканала "Россия 1" знаменитость обсудила с артистом балета Николаем Цискаридзе, в каком возрасте мужчин тянет к меркантильным женщинам. Так, собеседник вспомнил историю, как ему удалось спасти премьера Большого театра Дениса Родькина от "марамойки", которая заставляла его пойти в ЗАГС.

Тогда Елена Степаненко спросила у Николая Цискаридзе, почему мужчины связываются с такими женщинами. Артист ответил, что причиной тому – юность и неопытность сильного пола. Он добавил, что тянутся к таким нечистоплотным особам и после 40 лет. "А после 74 лет?", – уколола экс-супруга звезда. "Это еще хуже", – сказал собеседник.

Судя по всему, это замечание было сделано в адрес бывшего мужа артистки Евгения Петросяна. Сейчас он женат на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Весной этого года появилась информация о том, что у супругов появился ребенок. Мальчик произвела на свет суррогатная мать.