Жена Петросяна посмеялась над словами Степаненко о марамойках

Недавно героем очередного выпуска передачи Елены Степаненко "Еще не вечер" стал Николай Цискаридзе. Танцор пришел в студию вместе со своим подопечным Денисом Родькиным, который стал премьером в Большом театре.
Николай рассказал, что несколько раз спасал протеже от неосторожных отношений. Цискаридзе вспомнил, как уберег Родькина от "марамойки", которая хотела поскорее заключить брак и заполучить деньги.
Степаненко поинтересовалась у Цискаридзе, почему мужчин тянет к таким женщинам. Танцор ответил: "Ну, наверное, и после 40 их сносит". Далее последовал сарказм артистки: "А после 74-х?", явно намекая на своего бывшего мужа и его связь с молодой помощницей. "Ой, еще хуже, Лена. Долой марамоек!", – сказал Николай.
После этого в Сети начали активно обсуждать сказанные артисткой и танцором слова. Об этом узнала и молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта она опубликовала заголовок новости "Елена Степаненко назвала Татьяну Брухунову марамойкой" и подписала: "Браво!!!".
Вероятно, супруга юмориста считает забавным происходящее, однако большего внимания этому она не уделила.
Напомним, недавно Татьяна Брухунова во время общения с подписчиками назвала Елену Степаненко счастливой женщиной.
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