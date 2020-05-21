Помолодевший Петросян поверг в шок

Евгений Ваганович уже несколько месяцев сидит дома. Неудивительно, что юморист все-таки решил выйти на улицу и прогуляться.

В марте Евгений Петросян со своей молодой женой Татьяной Брухуновой вернулся из Дубая, где проводил отпуск, и сразу же самоизолировался на две недели из-за пандемии коронавируса. Однако выйти с карантина Евгений Ваганович так и не смог, ведь в конце месяца были введены меры предосторожности во всей стране.

Петросяну уже 74 года, а это значит, что он находится в группе риска заражения коронавирусной инфекцией. Ему особенно не рекомендуется покидать дом. Однако вечно сидеть в четырех стенах юморист все равно не сможет. Он решил выйти и подышать свежим воздухом.

В своем инстаграм-аккаунте Евгений Ваганович опубликовал новый снимок. Он отметил, что сейчас важно надевать перчатки и маску, выходя на улицу, но для фото пришлось снять средство защиты. Также юморист успокоил подписчиков, сообщив, что у него есть электронный пропуск.

На снимке Петросян запечатлен в стильном пальто, шарфе, кожаных перчатках и с аккуратно уложенными волосами. Поклонники отметили, что юморист выглядит посвежевшим. "Круто выглядите", "Вы очень модный мужчина!", "Вам очень идет этот образ, Вы молодец!", – цитирует пользователей Сети Teleprogramma.pro.