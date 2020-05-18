Молодая жена Петросяна получила смачную оплеуху

Татьяна Брухунова вступила в перепалку с критиками в Сети. Ей не понравилось, что многие не оценили новый образ, представленный ею. Свою лепту внесла и скандально известный блогер Лена Миро.

Все началось с того, что Татьяна Брухунова выложила фото, на которых предстала в ярко-розовом тренче и с косынкой на голове. Модный образ супруга Евгения Петросяна сопроводила большими солнцезащитными очками. Однако, судя по комментариям, далеко не всем понравился представленный Татьяной образ. Многие сочли, что Брухунова в косынке похожа на старушку.

Молодая супруга прославленного юмориста Евгения Петросяна не стала молчать и предложила "диванным критикам" обратиться за консультацией в модный журнал, отметив, что "стиль Грейс" (подразумевается легендарная актриса Грейс Келли) вне времени.

Свое мнение выразила и Лена Миро. Она отметила, что люди не любят "проныр из народа". Якобы Татьяна Брухунова олицетворяет "темную сторону" каждого человека, поэтому ее и ненавидят. К тому же она добилась успеха, сумев обольстить и женить на себе Евгения Петросяна.

Что касается вышеупомянутого образа Татьяны Брухуновой, то Лена Миро сочла его вполне нормальным. Однако она убеждена, что проблема Тани в ее внешности и манерах. "Танечка, ты не Грейс Келли и никогда ею не будешь несмотря на все твои платочки, сумочки, туфельки. Ты пряничком не вышла: не голливудский он у тебя, а тульский", – обратилась к жене Петросяна Миро.

По признанию Лены, она с удовольствием взяла бы женщину с аналогичной внешностью к себе в домработницы. "Смотришь на нее – и сразу мысль в голове: наверняка хорошо специи в шкафу организует. Все в одинаковые баночки пересыпет, ярлыки наклеит, по алфавиту в ряд выстроит. Опрятная, аккуратная, чистоплотная. Пряничек такой дотошный, деловитый. Все мои серые футболки постирает, погладит, и сложит при помощи уровнемера в идеально ровную стопку. Красотища! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – размечталась Миро.

Далее она прямым текстом весьма жестко прошлась по Татьяне Брухуновой: "В Брухуновой нет ни породы, ни внутреннего стержня, ни воспитания. Она – такая же девка из подворотни, как и все те, кто пишут ей сейчас гадости". Тем не менее, Лена отдала должное тому, чего смогла добиться Татьяна. "Несмотря на свои вводные Танечка смогла обеспечить себе образ жизни, которому позавидует любая мещанка: сервиз в лучших традициях Яны Рудковской, платочек, как у Грейс Келли, пусть и добытый путем погружения пальчика старого дедушки – сами понимаете, куда", – заявила Лена Миро. Блогер убежден, что именно из-за достигнутого успеха хейтеры, завидуя, и критикуют Татьяну Брухунову.