Родные делят шикарное наследство бывшей жены Петросяна

Евгений Петросян в конце прошлого года сочетался браком уже в пятый раз. Первых трех его жен уже нет на свете, зато нынешняя – почти ровесница старшего внука юмориста. По богатству и достатку Татьяна Брухунова может сравниться разве что со второй супругой артиста – Анной Козловской.

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