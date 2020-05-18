Родные делят шикарное наследство бывшей жены Петросяна

Старшая дочь легендарного оперного тенора Ивана Козловского была женой Евгения Петросяна недолго. Примерно через неделю после заключения брака Анна Ивановна и Евгений Ваганович поняли, что совершили роковую ошибку. Поняли и разъехались. А еще спустя несколько месяцев развелись.
В ту пору Анна Козловская была куда богаче Евгения Петросяна. Это сегодня все говорят о миллиардах артиста, а тогда, как признавалась сама Анна Ивановна, он был "молодой, бедный и глупый". Сама же наследница известного певца каталась как сыр в масле. Ведь именно ей досталась шикарная квартира знаменитого отца.
"До сих пор помню ее большую красивую квартиру в кооперативном доме Большого театра на Тверской, недалеко от Кремля, – рассказала "Дни.ру" журналист и писатель Людмила Соколова, которая бывала у Козловской. – Ее мать актриса Галина Сергеева всю жизнь любовно собирала антикварные вещи и мебель. Благодаря вкусу дочери Анны Ивановны и ее несомненному таланту дизайнера квартира смотрелась изысканно и стильно".
Бывшая теща Петросяна в возрасте 76 лет снова вышла замуж – за бывшего актера Большого театра, 78-летнего Виктора Горбунова. И переехала к нему на Большую Грузинскую улицу. А когда Горбунова не стало, и та шикарная квартира близ Белорусского вокзала досталась Анне Козловской.
У самой Козловской детей не было, хотя после Петросяна у нее имелись и мужья, и любовники. Поэтому после ее смерти стал вопрос о том, кому достанется шикарное наследство в виде двух квартир в центре Москвы. Тут проявилась ее младшая сестра Анастасия Козловская, которая с Анной Ивановной много лет враждовала – как говорят, из-за той самой квартиры отца на Тверской.
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