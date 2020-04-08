"Само совершенство": 54-летняя вдова Табакова показала роскошную грудь

Народная артистка России Марина Зудина в свои 54 года выглядит безупречно. Впрочем, актриса и сама это знает. Ее инстаграм-аккаунт завален сексуальными снимками, при этом Марина выглядит сдержанно и не скатывается в эротику. Недавно она решила выложить свежие фотографии.
Марина позировала на барном стуле в элегантном брючном костюме черного цвета. Наряд лишь подчеркнул идеальную фигуру артистки. Кроме того, Зудина продемонстрировала красивую грудь в кружевном белье, пишет Пятый канал.
В публикации актриса решила написать строки и поразмышлять о людях, которые со временем начинают раскрывать свою истинную сущность. Марина подвела свои мысли к интересному наблюдению.
"Сталкиваешься с тем, что те, на кого рассчитываешь, ссылаясь на карантин, мало интересуются тобой. А малознакомые люди звонят и предлагают реальную помощь", – высказалась она.
С актрисой согласились и поклонники. Кроме того, они не могли не обратить внимание на снимки, которые сопроводили этот текст и решили наградить Зудину комплиментами. "Вы такая хрупкая и маленькая девушка, но в вас столько силы", "Безумно очаровательная и прекрасная, женственная личность", "Вы похожи на цветок, который раскрылся, и его все вокруг заметили", "Шикарные фотографии, необыкновенные комментарии, читать ваш профиль – одно удовольствие", – написали фолловеры.
Напомним, Мария Зудина была женой народного артиста СССР Олега Табакова. У супругов, которые прожили в браке 23 года, родились двое детей – сын Павел и дочь Мария.
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