Посеревшая после расставания с мужем Порошина шокировала народ

Женщина трепетно оберегает свою личную жизнь, поэтому журналистам так и не удалось установить имя последнего возлюбленного актрисы. По разным данным, мужем был гражданин другой страны, который никак не связан с кино и телевидением.
Как ранее сообщали "Дни.ру", отношения Марии Порошиной не так давно все же закончились. Накануне женщина выложила в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором предстала в новом образе. Пепельная блондинка вмиг посерела. Актриса перекрасила волосы в русый цвет и остригла каре.
Поклонники быстро отреагировали на необычный для артистки стиль. "Вы всегда очень женственная, обаятельная и очаровательная👍 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень красивая, все моложе", "Красотка в любом образе", "Вы хорошенькая!❤️🔥", "Как стилист скажу, что прическа очень идет, но не люблю желтый цвет", – написали фолловеры в комментариях.
Однако, как оказалось, Мария Порошина решила изменить имидж лишь на время. Сейчас актриса снимается в новом проекте – именно для него она отказалась от классического для себя блонда.
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