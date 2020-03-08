"Похоже на коронавирус": рыдающая Кравец отбила у врачей тяжелобольную дочь

Беда пришла, откуда не ждали. Внезапно заболевшая дочь главной светской львицы Москвы Алена Кравец переполошила элитную Рублевку.



Еще накануне 12-летняя Даниэлла была в школе, но вечером, уже дома, поднялась температура. "Я пыталась сбить ее домашними средствами, но когда жар у дочки поднялся до 39 градусов, пришлось вызывать скорую, – вздыхает Алена. – Прибывшая бригада медиков стала настаивать на немедленной госпитализации. Мол, есть распоряжение забирать в больницу всех, ибо велик риск, что это коронавирус".



"Я пыталась убедить врачей, что у дочери, скорее всего, всего лишь ОРВИ, но меня и слушать не стали, – продолжает Кравец. – С трудом удалось отбить дочку и не отдавать ее в больницу. Пришлось дать расписку, что девочка останется дома на карантине две недели, что никуда ходить не будет, а если состояние ухудшится, немедленно вызову врача. На дому сдали кровь на лейкоциты и антитела, ждем результаты".

Она понимает, что медики подстраховываются, надеется, что угроза вируса преувеличена и верит, что ее единственная дочь скоро поправится. "Бог милует, и болезнь дочери окажется не ужасным короновирусом", – стирает слезу Алена. Но хворь Даниэлы уже переполошила Рублевку, где живет Кравец. Говорят, теперь там все богачи – сплошь в медицинских масках на лице. "Я кинулась в аптеку, а масок нигде нет, – пришлось заказывать за границей за дикие деньги – по 15 долларов за штуку. Но здоровье дороже", – заверила Алена.

Напомним, коронавирус – это возбудитель тяжелого острого респираторного синдрома. В тяжелых случаях наблюдаются одышка, гипоксемия, развивается дыхательная недостаточность, септический шок, полиорганная недостаточность.

