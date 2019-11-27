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"Бесстыдство!": Мазаев возмущен издевательством над перенесшим инсульт Носковым

Николай Носков. Фото: www.globallookpress.com
На 9 декабря в самом большом концертном зале Москвы запланирован концерт Николая Носкова. Билеты в партер продаются по 18 тысяч рублей. Но как будет петь перенесший инсульт артист? Этим риторическим вопросом задается его друг, певец Сергей Мазаев. Врачи ведь даже не верили, что артист сможет говорить!
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По мнению Мазаева, давать концерт после инсульта не самая лучшая затея. Мол, это издевательство над больным человеком и его грандиозного триумфального возвращения на сцену вряд ли приходится ожидать.

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 Николай Иванович Носков

Николай Иванович Носков певец

"Это будет жалкое зрелище, – цитирует Мазаева газета "Мир новостей". – Показывать Колю немощным – бесстыдство. Ведь он – великий певец. Но сегодня Носков должен быть на курорте, с семьей, а не переживать по поводу концерта".

Хотя сам артист настроен более оптимистично и считает, что вполне сможет отработать двухчасовой сольник. Сейчас он приводит себя в должную вокальную и физическую форму. "Когда я долго лежал, немного поправился, – говорил он в одном из интервью. – А заодно и бросил курить. Но когда постельный режим закончился, стал больше двигаться, и все вернулось в норму – вес такой, как был раньше. Стал заниматься с тренером лечебной физкультурой, делать достаточно серьезный массаж с элементами мануальной терапии. Окончательно же оправиться от проблем со здоровьем мне помогают оптимизм и вера".

Напомним, весной 2017-го Носков был госпитализирован c диагнозом "ишемический спинальный инсульт". Спустя сутки состояние певца ухудшилось. Больше недели Носков провел в реанимации, где был подключен к аппарату жизнеобеспечения. Когда кризис миновал, Николай начал проходить реабилитацию под присмотром супруги Марины. Потом артисту пришлось фактически заново учиться жить, говорить и ходить.

В конце прошлого года композитор Виктор Дробыш анонсировал триумфальное возвращение Николая на сцену. Мол, Носков записывает альбом, который станет его первой пластинкой за последние семь лет. Иосиф Пригожин очень обрадовался: "Хочу сказать огромное спасибо Виктору Дробышу, который помогает Николаю Носкову вернуться в творческий строй".

Автор: 27 ноября 2019, 13:56

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Мазаев идиот и всегда им был! Петь и говорить это разные вещи настолько, что эти центры в мозгу расположены в разных полушариях, перенесших инсульт учать говорить как раз через пение и самое худшее, что может пересший инсульт сделать, эта лечь и отдыхать не важно где, хоть дома хоть на курорте.
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