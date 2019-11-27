"Бесстыдство!": Мазаев возмущен издевательством над перенесшим инсульт Носковым

На 9 декабря в самом большом концертном зале Москвы запланирован концерт Николая Носкова. Билеты в партер продаются по 18 тысяч рублей. Но как будет петь перенесший инсульт артист? Этим риторическим вопросом задается его друг, певец Сергей Мазаев. Врачи ведь даже не верили, что артист сможет говорить!



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