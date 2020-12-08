Снятый с новой помощницей Петросян заговорил о расставании: Отпусти ты меня!

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись два года назад. Артистка говорила, что в один момент супруг ошарашил ее намерением расстаться. Мол, это произошло неожиданно, стало громом среди ясного неба. Но у юмориста своя версия случившегося.
В ютуб-шоу "Эмпатия Манучи" Евгений Ваганович впервые сам озвучил причину развода с Еленой Григорьевной. По его словам, проблемы в браке назревали постепенно. Петросян предлагал Степаненко решить вопрос мирным путем, он обещай ей во всем помогать. "Отпусти ты меня!", – говорил юморист супруге.
Но артистка, как известно, решила судиться с Евгением Вагановичем. Они до сих пор делят имущество. Несмотря на это, Петросян не стал исключать Степаненко из своих программ. По мнению юмориста, деловые отношения не должны смешиваться с личными. Мол, зритель не должен страдать из-за развода артистов.
Напомним, недавно Евгения Петросяна запечатлели с новой помощницей. Молодую импозантную брюнетку юморист ласково называет Сашенькой. Артист подчеркнул, что супруга Татьяна Брухунова не ревнует его к этой девушке, поскольку он не дает для этого поводов.
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