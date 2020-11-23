"Так получилось": Петросян сообщил о тяжелом недуге

Евгений Ваганович признался, что перенес ковид. По его словам, новую китайскую инфекцию подхватили все члены его семьи. К слову, жена юмориста Татьяна Брухунова как-то намекала в своем "Инстаграм", что они болеют коронавирусом. Тогда она писала о том, как ей надоело сидеть три недели дома в заточении.
Петросян не рассказал, в какой степени тяжести протекала у него болезнь. Но заверил, что теперь все страшное позади. Он успокоил поклонников тем, что все-таки успел сняться в Новогоднем параде звезд и даже приготовил для зрителей какой-то сюрприз. Тяжелый недуг он надеется поскорее забыть и оставить в прошлом.
"Моя семья во главе со мной очень вовремя переболела коронавирусом. Так получилось. Будем надеяться, что эта проблема для всех нас останется в 2020-м", – написал Петросян в своем "Инстаграм".
Сейчас Евгений Петросян полон сил и строит планы на будущее. 2 января к/з "Космос" в Москве он даст большой сольный новогодний концерт.
Ранее "Дни.ру" писали, что странное поведение жены Петросяна вызвало вопросы.
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