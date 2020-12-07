Врачи института нейрохирургии Бурденко спасают Таисию Повалий

Таисия Повалий приехала в Москву из Киева впервые с начала года. И поводов было несколько – съемки в новогоднем "Голубом огоньке" на канале "Россия", в "Песне года", в шоу перевоплощений "Точь-в-точь!"

В российской столице с Народной артисткой Украины случилось чудо – она впервые с февраля смогла стать на каблуки. В июле на "Славянском базаре" звезда выступала в кроссовках. Теперь же ее всегда роскошные платья дополняли эффектные туфельки.

Напомним, прошлой зимой с Таисией Повалий случилось несчастье – она неудачно упала на лестнице в собственном доме и сломала ногу в двух местах. "Слава богу, что у меня переломы были без смещения – не пришлось быть закованной в гипс, – рассказывала тогда артистка. – Но доктор строго предупредил, что мне придется временно забыть про каблуки – только удобные тапочки. Для меня это трагедия, ведь всегда привыкла выглядеть безупречно".

Заботливый супруг Игорь Лихута купил певице специальные французские амортизирующие стельки и стильную трость, чтобы облегчить ходьбу. Несколько недель он возил ее и на специальные восстанавливающие процедуры. В Москве артистка их продолжит и надеется, что лечение здесь окончательно поставит ее на ноги.

"Мы записались на консультацию в знаменитый медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко, – рассказала Таисия. – Там обещают разработать мне стопу и полностью вернуть подвижность".

Институт Бурденко – это ведущая нейрохирургическая клиника мира с самым современным оснащением и уникальным профессиональным коллективом. Ежегодно здесь выполняют около 10 000 нейрохирургических операций.

Собственно, медицинские показатели и стали основным поводом для приезда звезды в Москву. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло – российские поклонники по ней очень скучали все эти долгие месяцы.