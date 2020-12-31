"В 2020-м пришлось пройти и пережить многое": как Повалий готовится к Новому году

Народная артистка Украины Таисия Повалий убеждена, что Новый год – семейный праздник. А в этом году сам бог велел провести его в домашнем кругу. Муж, мама, сын, невестка, внук рядом – а что еще нужно для счастья?!. Причем у плиты звезда планирует стоять сама.

"Я заранее продумала новогоднее меню, – рассказала артистка. – До полуночи у нас будут оливье, картошечка в духовочке, стейки, соленые салатики из деревни от родственников. А уже 2021-й встретим шампанским, пирожными и шоколадными конфетами. Правда, торта на двенадцать коржей, как поется в моей песне, не будет – все-таки надо следит за фигурой и не позволять себе лишнего".

Супруг исполнительницы – продюсер Игорь Лихута – признался, что взял на себя все походы по магазинам за продуктами и возложил на себя ответственность за приготовление мяса.

Что касается подарков, то они в этой дружной музыкальной семьи всегда практичные и полезные. Например, накануне 2020-го Лихута был ошарашен просьбой тещи. "Игорь, купи мне "Айпад" – вспоминает слова Нины Даниловны муж певицы. – Она пояснила мне, что-де хочет теперь планшет освоить, ведь у всех молодых он в руках сегодня, и ей интересно разобраться, что там да как, Я, признаться, меньше всего этого ожидал".

"Для меня лучшим подарком будет, если в новом году все близкие будут живы и здоровы, – говорит Игорь – В 2020-м у нас было не все гладко – пришлось пройти и пережить многое. Хотелось бы, чтобы и концертная жизнь вернулась у всех артистов в привычную колею. Словом, хочется, чтобы приближающийся Бык к нам всем был более благосклонен, чем убегающая Крыса".