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"Нечто злое и властное": появились неожиданные данные об оскандалившейся Валерии

Александр Васильев. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев часто оценивает стиль не только героев своей передачи, но и знаменитостей. Например, недавно он обратил внимание на образы певицы Валерии. Ему есть за что покритиковать артистку.
прочитано 1051 раз

Говоря о модных образах Валерии, Александр Васильев отметил, что певица знает, как "приобрести капитал и соблюсти невинность". Историк моды обратил внимание: супруга Иосифа Пригожина не только поддерживает красивую фигуру, но и всегда заботится об имидже.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Эксперт не рекомендует Валерии использовать в образе несколько ярких цветов. По его мнению, ей такая одежда не подходит. Также Александр Александрович не советует артистке браться за смелые эксперименты во внешности. Например, становиться брюнеткой.

Васильев рассмотрел фотографию, на которой певица запечатлена в черном парике, и сделал вывод: этот цвет волос прибавляет несколько лет к ее возрасту. Кроме того, глядя на такой образ Валерии, можно испытать негативные чувства, неожиданно отметил эксперт.

"В образе певицы появляется нечто вампирическое, злое и властное. А ей это не нужно!", – сказал Александр Александрович.

Также ведущий "Модного приговора" посмотрел на наряды Иосифа Пригожина, но не стал выносить какой-либо вердикт. Александр Васильев считает: главное, что продюсер выражает свою любовь и восторгается артисткой, с которой не только живет вместе, но и работает.

Автор: 3 декабря 2020, 12:42 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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Гагарина в красном платье затмила мрачную Валерию

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Достали уже эти клоуны! То денег просят у государства, то в Дубае шикуют! Все настолько мерзко!
1

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