"Я не дома": Валерия удивила утренним селфи из чужой постели

Певица порадовала поклонников свежим кадром. В своем "Инстаграм" она опубликовала фото, на котором предстала без макияжа и укладки, в постели. Фанаты оценили естественность и красоту снимка. Они признали, что Валерия выглядит очень милой и домашней.
Подписчики уважают и любят артистку за то, что она не скрывает своей натуральной внешности и при этом отлично выглядит. В своем микроблоге Валерия часто публикует не только отретушированные кадры, но и живые фото.
"Доброе утро, солнышко! Люблю вас очень!"; "Какая уютная девушка!"; "Красавица!", – написали поклонники.
Одна подписчица все-таки добавила ложку дегтя и отметила, что у певицы не очень красивый фон на фото. Однако Валерия быстро ответила, тем самым подогрев интерес еще больше.
"Что-то картина у вас не очень", – написала фанатка.
"Я не дома", – неожиданно ответила Валерия, добавив игривый смайлик.
Стоит отметить, что примерно такую же фото в своем "Инстаграм" выложил муж певицы продюсер Иосиф Пригожин. Где именно находятся звезды, не известно.
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