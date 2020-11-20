"У них каждый год проблемы": Стало известно о крупных долгах Валерии и Пригожина

Отар Кушанашвили стал участником юмористического ютуб-шоу "Что было дальше?". Во время съемок мужчина шутил и комментировал популярных личностей. Отдельное внимание телеведущий уделил певице Валерии и Иосифу Пригожину.
Когда другие участники ютуб-шоу спросили у журналиста о том, какие знаменитости имеют по его мнению достойную репутацию, мужчина эмоционально отреагировал. Он вспомнил о финансовых трудностях, которые испытывают звезды шоу-бизнеса. Телеведущий перечислил знаменитостей, которые занимали у него деньги. В их число вошли певица Валерия и ее муж. "Иосиф Пригожин до сих пор мне должен большую сумму", – рассказал Отар Кушанашвили.
Собеседники напомнили журналисту, что продюсер из-за пандемии терпит серьезные неудобства в плане заработка. Отар Кушанашвили отметил, что денежные неурядицы преследуют певицу Валерию и Иосифа Пригожина еще с 90-х годов. "У них каждый год проблемы. Все они мне должны", – выразился телеведущий.
Напомним, что Иосиф Пригожин выступил в словесном поединке со стэндап-комиком Натальей Красновой. Знаменитости не стеснялись грубых выражений. Оппонентка язвительно пошутила над продюсером, заявив, что ждет его развода с певицей Валерией.
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