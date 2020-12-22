"Девчонка": певица Валерия восхитила игривым образом

В своем инстаграм-аккаунте певица Валерия опубликовала фото в откровенном соблазнительном наряде. Артистка позирует на фоне роскошного автомобиля.
Латексный костюм и длинные черные сапоги выгодно подчеркнули подтянутую фигуру 52-летней певицы Валерии, а также ее длинные стройные ноги. Снимок вызвал шквал восторженных комментариев. "Красотка, девчонка", "Валерия! Вы просто роскошно выглядите!", "Как всегда стильная и женственная", – не поскупились на комплименты подписчики.
Исполнительница сообщила, что это кадр со съемочной площадки видеоролика в Дубае. "На фото я в костюме из футуристических сцен клипа", – похвасталась звезда перед поклонниками.
Отметим, что жена продюсера Иосифа Пригожина – одна из немногих звезд отечественного шоу-бизнеса, которые не злоупотребляют пластическими операциями и могут похвастаться прекрасной формой. Вместо услуг хирургов певица Валерия предпочитает регулярные тренировки и правильное питание.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Россия
Конец
Дом 2
Иностранные выражения и поговорки
Аватарки
За что можно любить Россию?
Дочь моя, благославляю тебя на брак