Пригожин прокомментировал новость о желании Валерии стать депутатом Госдумы

Продюсер Иосиф Пригожин не стал отрицать, что политические амбиции у его супруги Валерии действительно есть и не малые. 59-летний бизнесмен рассказал, что их семья и правда обсуждает тему выборов, но с одним условием. Валерия может рассматривать предложение лишь от "правящей" партии.
Что ж, идея хорошая, ведь концерты сейчас под запретом, а значит, нужно срочно искать другие способы заработка и перепрофилироваться.
Однако пока никаких переговоров на данную тему у Валерии с депутатским корпусом не было, поэтому новость о конкретном решении Валерии стать депутатом Иосиф Пригожин назвал уткой.
"Если у "Единой России" есть желание выдвинуть Валерию в качестве депутата Госдумы в 2021 году, то мы готовы их выслушать", – отметил Иосиф Пригожин.
Продюсер добавил, что о выборах и политике в их семье говорят, как и в любой другой, но планов стать депутатами пока у них нет, пишет Teleprogramma.pro.
Ранее СМИ сообщили, что певица Валерия якобы попала в партийные списки от "Единой России". Помимо нее в списках якобы оказались Павел Воля и Игорь Акинфеев.
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