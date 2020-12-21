"Тюнинг лица – наше все": жена Петросяна решила омолодиться

Похоже, что Татьяна Брухунова заскучала из-за постоянного нахождения дома и материнства. Чтобы хоть как-то разнообразить свою жизнь, она решилась на весьма эпатажную фотосессию.

31-летняя супруга престарелого комика в очередной раз доказала своим подписчицам, что была готова принимать участие в различных проектах. На обновленных кадрах в своем микроблоге Татьяна предстала в сказочном наряде и с короной на голове.

Все бы ничего, но маленькое платье так сильно стянуло грудь Брухуновой, что каждый смог разглядеть формы новоиспеченной мамы. Шею возлюбленной Петросяна украсила лента, завязанная бантом, а в руках она держала небольшое зеркало.

Образ блогера дополнили лодочки с гороховым принтом. Подписчики не смогли пройти мимо кадров. Многочисленная аудитория сразу же разделилась на два лагеря. Одни поддержали Татьяну и окатили волной хвалебных комментариев. Другие же раскритиковали креативные решения звезды.

"Живем в такое время, когда тюнинг лица это наше все. Вот вы же молодая еще, зачем столько краски? Боитесь разочаровать своего старика?", – подметили пользователи.

Сама же Брухунова не стала отвечать на провокационные замечания, а лишь добавила, что самостоятельно придумывала свой образ. К слову, до замужества с Петросяном, девушка подрабатывала личным консультантом – одевала светских лиц.