"Все через одно место": молодая жена Петросяна сорвалась из-за проблем

Молодая мама много раз подчеркивала, что все обязанности по дому в их семье строго распределены между помощниками. Даже интересные блюда, которые часто можно наблюдать в социальных сетях дивы – не ее шедевры.
Также у жены Евгения Петросяна, очевидно, нет проблем и с деньгами. Подписчики постоянно разглядывают новые люксовые покупки звезды: безупречные платья, дорогую косметику, ювелирные украшения. Она ходит в театры, воспитывает сына и живет с мужчиной, о котором грезила долгие годы. Видимо, у каждой медали есть обратная сторона.
Сегодня Татьяна Брухунова выложила, публикацию, в которой жалуется на усталость: "Обострился "синдром отличницы"! Что делать? Никак не могу остановиться. Никуда не бежать. Не могу выспаться. Не могу спокойно пройтись по магазинам. Не могу выдохнуть и перевести дух. Чувствую себя "загнанной лошадью". Традиционно это состояние приходит ко мне в середине декабря, но в 2020-м всё через одно место", – подписала она фото.
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Поклонников
удивил подобный всплеск со стороны жены Евгения Петросяна. Некоторые попытались
поинтересоваться, что же случилось: "А от чего же вы устали? Красивая жизнь", "Что
случилось со сказкой?". Другие же поняли Татьяну Брухунову и решили дать ей совет: "Обратитесь за помощью к психотерапевту!",
"А коньячок на ночь не пробовали?", "Спа, чай с медом, вязание".
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