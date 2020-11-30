"Лицо все помятое": Брухунова показала два кольца на безымянном пальце

Юморист Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова уже почти год как замужем. У них родился сын Ваган, в котором родители души не чают. Жена Петросяна часто рассказывает в своих соцсетях о материнстве. А вот о семейной жизни говорит мало и скупо. Недавно она сверкнула обручальным кольцом.

74-летний сатирик счастлив со своей 30-летней супругой. За время их союза он заметно посвежел, стал модно одеваться и вести соцсети. Пара расписалась в Кутузовском загсе Москвы в начале декабря прошлого года. Пышной свадьбы они не устраивали, поэтому подробностей события крайне мало.

На днях в своем "Инстаграм" Татьяна Брухунова показала кадры с новой фотосессии. На фото она предстала в коричневом джемпере, темных брюках и с легкой укладкой волос. Поклонники отметили, что Татьяна Брухунова прекрасна, как всегда. Конечно, не обошлось без советов. Кое-кто намекнул на чрезмерно тяжелый макияж на лице Брухуновой.



"Вы молодая, красивая, не портите себе лицо разной химией. Моя мама меня отучала в юности тем, что брала и выбрасывала все, кроме помады, и я ей благодарна очень за это, она отучила меня краситься всем кроме помады. Мне 53 будет в январе, а все дают 40-42, а у моих подруг лицо все помятое", – написала поклонница дельный совет Брухуновой.

Также на фото многие успели заметить два кольца у Татьяны на безымянном пальце. Поклонники пришли к выводу, что Татьяна надела обручальное кольцо вместе с тем, что дарил ей Евгений Петросян в честь помолвки. Сейчас это считается модным. Стоит отметить, что ранее Евгений Ваганович тоже сверкнул обручальным кольцом.