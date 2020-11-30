Шепелев отвесил оплеуху Пригожину за помпезный отдых на Мальдивах

По словам бывшего мужа Жанны Фриске, демонстрировать свой достаток – это дурной тон. Дмитрий Шепелев уверен, что многие представители российского телевидения скрывают финансовое положение, давя на жалость.
Стоит отметить, что телеведущий самостоятельно занимается воспитанием сына, а не просто вкладывает денежные средства в многочисленных нянек и репетиторов. Дмитрий Шепелев уверен, что звезды, которые кичатся своим доходом, имеют примитивные жизненные ценности.
"Что касается отдыха Пригожина? Ну, он зарабатывает, наверное. Он на Мальдивах, а я здесь. Я все делаю своими руками. Полы мою холодной водой. Знаете, о чем я сейчас мечтаю? Дожить до 95 лет", – откровенно заявил артист.
Напомним, что несколько недель назад Иосиф Пригожин жаловался на дыру в семейном бюджете. Музыкальный продюсер сетовал, что бушующая пандемия коронавируса лишила его работы и стабильного дохода.
Супруг певицы Валерии требовал поддержки государства и многочисленной аудитории. Пригожин даже устраивал бунт в социальных сетях, чтобы привлечь внимание правительства и выбить небольшие льготы.
Похоже, что Иосиф уже и позабыл о личных переживаниях. Плачевное финансовое положение не мешает семье продюсера путешествовать за границу и нежиться на белоснежном пляже.
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