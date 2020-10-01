Взмокший Петросян покрутился на мужике

На кадрах ролика, размещенного юмористом в своем инстаграм-аккаунте, он поднимает гантели и занимается на тренажерах. Помогает ему в этом кандидат медицинских наук Роман Стерхов.
Видно, что взмокший 75-летний Евгений Петросян Спортсмен крутится на спине на сотруднике клиники. "Спортсмен я незнатный, поэтому спасибо ему за долготерпение. Правда, нагрузки он стал мне увеличивать чаще. Так что, сколько бы мне ни стукнуло, я отбиваюсь!" – поделился артист.
Поклонники в комментариях оценили хорошую физическую форму Евгения Петросяна. Они поддержали его в стремлении к сохранению здоровья. "Какой вы молодец! Так держать! Движение – это жизнь!", "Завидую белой завистью. Прекрасно работаете", – высказались они.
Напомним, недавно Евгений Петросян вместе со своей супругой Татьяной Брухуновой объявили о пополнении. У пары родился сын, которого они назвали Ваганом. Многочисленная аудитория еще весной подозревала, что юморист и его спутница что-то скрывают. Беременность Татьяна была очевидной. Девушка публиковала прошлогодние фотографии и носила мешковатую одежду.
Когда аудитория дождалась фотографий ребенка, пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни до сих пор не могут поверить, что женщина смогла родить от Евгения Петросяна. Другие рады за звездную чету.
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