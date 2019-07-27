"А как же жена?": Панайотов ночью развлекся с разгоряченной Славой

Музыкальный фестиваль "Жара" – это не только четыре дня потрясающих концертов, но и сумасшедшие банкеты. Азербайджан вообще славится гостеприимством, но в эти жаркие во всех смыслах дни оно особенно чувствуется. Корреспондент "Дни.ру" на традиционно звездном бранче, устроенном Вадимом Верником и его популярным у артистов журналом "OK!", встретился с пережившим очередное афтепати Александром Панайотовым.

"Нет-нет, только не снимайте меня без очков! – взмолился певец. – Я еще не отошел от ночной вечеринки". "Пили и плясали не столе?" – ахнул корреспондент "Дни.ру". "Нет, все было прилично, не пил. хотя без танцев, конечно, не обошлось", – рассмеялся певец.

"Началось же все с того, что когда я исполнял песню "Зачем тебе я?", певица Слава стояла возле динамиков, смотрела на меня и материлась – от восторга и избытка чувств, – улыбается Панайотов. – А уже на вечеринке после концерта она, разгоряченная, сама подошла ко мне, выдернула из-за стола и закружила в танце. Сам бы я в жизни не пошел, конечно, потому что вне сцены не танцую совсем. Тут же она буквально набросилась на меня, завертела. А вскоре к нам присоединился и Григорий Лепс (продюсер Панайотова – Прим. ред), который фантастически сплясал лезгинку".

"Совратить меня она не пыталась, – специально заметил Панайотов. – Тем более, при живой жене, которая стояла рядом. Хотя она у меня очень ревнивая. И иногда устраивает скандалы (смеется). Хотя на самом деле знает, что у меня могут быть только творческие отношения с кем-то, но не более того! Я всегда веду себя порядочно".

Напомним, фестиваль "Жара" проходит с 25 по 28 июля на берегу Каспийского моря. По приглашению устроителя этого грандиозного праздника EMIN'а, в Баку приехало 250 артистов первого эшелона. Этот форум может считаться самым масштабным и дорогим в Европе.