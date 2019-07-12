"Целовались, пока не взошло солнце": женатый Буйнов рассказал о горячей ночи с девушкой
"Одну белую ночь я вспоминаю из далекой юности, когда мы с девушкой сидели в подъезде и целовались, пока не взошло солнце. Это была лучшая белая ночь", – цитирует Александра Буйнова "Пятый канал".
Отметим, что артист всегда пользовался успехом у женщин. Вокалист был трижды женат. Первая жена исполнителя – Любовь Вдовина, с которой он познакомился еще во время службы в армии. Этот брак продлился всего два года, детей у пары не было.
Второй супругой Александра Буйнова стала Людмила, на которой он женился, так как она забеременела. Возлюбленная подарила артисту дочь Юлию. Исполнитель признавался, что жалеет о решении создать семью из-за ребенка. С Людмилой вокалист прожил почти 13 лет.
В третий раз артист женился на продюсере Елене Гутман. Именно ее Александр Буйнов называет самой большой любовью в своей жизни. Совместных детей у супругов нет, однако в 2016 году у исполнителя родился внебрачный сын. Мальчик стал результатом недолгого курортного романа.
Напомним, в Северной столице в разгаре международный фестиваль "Белые ночи". Смотр проходит с 11-13 июля в Ледовом дворце.
В этом году среди гостей мероприятия можно увидеть Филиппа Киркорова, Григория Лепса, группу "Земляне", певицу Светлану Лободу и Диму Билана. Есть и иностранные звезды: Бонни Тайлер, Крис Норман, Джосс Стоун и другие.
Второй день фестиваля "Белые ночи" организаторы решили посвятить Алле Пугачевой. Отечественные знаменитости весь вечер исполняли хиты Примадонны. Заключительный день смотра посвятили жанру рок-музыка.
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