Буйнов влез в гей-разборки Панина и Галкина

Певец прокомментировал бесконечные скандалы с участием мужа Аллы Пугачевой. Он знает юмориста очень давно.

После того как Алексей Панин публично обратился к Максиму Галкину со словами "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной", разгорелся чудовищный скандал. Актер и юморист стали бросать друг в друга камни и обмениваться колкостями.

Панин возмутился: "Меня удивляет лицемерие людей. Как можно жить двуличной жизнью и при этом обсуждать других! Я еще раз говорю: никогда не был против геев, лесбиянок и людей, которые живут жизнью, нравящейся им. Но лицемерие зашкаливает! Я, конечно, понимаю, что человеку, который ведет детскую передачу на Первом канале, сложно признаться в том, что он гей. Представляешь, если я открою рот и расскажу про твоих телевизионных руководителей? Ты представляешь, какой скандал будет? Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Не считаю, что это оскорбление".

За происходящим следит, кажется, весь шоу-бизнес. А друг семьи юмориста Александр Буйнов нашел объяснение происходящему. "Значит, Макса достали, – заявил певец. – На самом деле он имеет право говорить все, что считает нужным. Но именно эта тема прошла мимо меня. Не слышал об этих скандалах. Я не тусовщик – мне претят сплетни. Раньше долго работал в коллективах только потому, что не интриган! Мне неинтересно, кто с кем спит. Это личное дело каждого".

Буйнов – частый гость в замке Галкина в подмосковной Грязи. "Я к нему отношусь с пиететом и уважением. Он прекрасный папаша. Честно говоря, просто балдею от их отношений с Аллой и детьми. Вначале, когда они родились, я думал, что в замке детям будет не слишком уютно. Мне казалось, у них будет развиваться антагонизм или легкая зашуганность из-за того, что света мало. Ничего подобного: дети так адаптировались там! Они растут веселыми и подвижными – любо-дорого смотреть", – цитирует артиста "Собеседник".