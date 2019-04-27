Буйнова свалила опасная болезнь

По словам представителя Александра Буйнова, у музыканта покраснели глаза, нос у артиста заложен, он постоянно кашляет. В то время как коллеги по цеху отправятся на юбилейные концерты Стаса Михайлова, которые состоятся 28 и 29 апреля, музыканту придется сидеть дома и лечиться.
Александр Буйнов не впервые становится жертвой своей чувствительности к различным аллергенам. Пару лет назад артиста прямо перед концертом укусил комар. Тогда артиста прямиком отправили в госпиталь ракетных войск в Одинцово.
Атака кровососущего насекомого имела неприятные последствия. У Александра Буйнова распухла челюсть. Врачи отправили актера под капельницу, делали уколы – тогда эти процедуры помогли актеру быстро восстановиться и выйти на сцену.
24 марта Александр Буйнов отметил день рождения. Артисту исполнилось 69 лет. Важную дату певец встретил в постели – он заболел. "Четвертые сутки валяюсь, ем антибиотики, сломался совсем..." – пожаловался Александр.
Захворавшего артиста подбодрили поклонники, а также друзья, в том числе его давняя подруга Алла Пугачева. "С днем рождения, брат!" – написала Примадонна.Она выложила старую фотографию, на которой запечатлена с Александром Буйновым, пишет Teleprogramma.pro.
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