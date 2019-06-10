Головин из "Кадетства" игнорирует тяжелобольную внебрачную дочь

Внебрачную дочь звезды сериала "Кадетство" госпитализировали. Отпрыск Александра Головина – годовалая Оливия – находится под наблюдением врачей.

О том, что девочка попала в больницу, в личном Instagram сообщила ее мать Светлана Белогурова. Молодая женщина ни на шаг не отходит от ребенка.

"Мы в больнице с острой кишечной инфекцией. У меня сердце разрывается от каждого ее позыва на рвоту. Сейчас ей очень плохо, у меня катятся слезы, ибо не знаю, чем помочь", – рассказала экс-возлюбленная Александра Головина.

Белогурову возмутили сообщения в Сети о том, что она якобы пиарится на скандальной истории с отцовством артиста. По ее словам, шумиху раздули друзья и коллеги Головина, сама же она хотела найти справедливость.

Светлана отметила, что Александр никакой помощи дочери пока не предложил. Звездный отец игнорирует малышку, которая сейчас находится в тяжелом состоянии.

"Меня все заваливают вопросами: "А что, Саша молчит?" Ребят, конечно, он молчит. Он мне не муж, он просто биологический отец, с которым я год не разговаривала уже. Даже не знаю, когда и с какого момента ему надо начать с нами общаться, если он того хочет", – цитирует экс-возлюбленную Александра Головина StarHit.

Напомним, что молодые люди познакомились во время съемок фильма "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". Головин исполнял одну из главных ролей, а Белогурова работала гримером. Между ними сразу вспыхнула страсть, однако, когда Светлана сообщила о беременности, Александр резко прекратил общение.

Экс-возлюбленная звезды сериала "Кадетство" подала в суд. На днях стали известны результаты генетической экспертизы. ДНК-тест дал положительный результат – артист является биологическим отцом малышки. Александр Головин теперь обязан выплачивать алименты.