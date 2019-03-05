Стонущая Штурм изобразила половой акт
В ролике исполнительница вскрикивает, постанывает и пытается изобразить половой акт. "Съемки фильма для взрослых. Как назовем? Включайте творческие идеи", – цитирует комментарий Натальи Штурм к видео Paparazzi.ru.
Отметим, что Наталья Штурм любит эпатировать общественность откровенными фото и видео на своей странице в Instagram. Каждый пост известной певицы неизменно собирает массу комментариев.
Батька капитулировал перед Вашингтоном
О состоянии знаменитости рассказал его представитель
Звезда резко высказалась о непутевых отцах