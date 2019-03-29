"Приехали с Мариной в ЗАГС": Билан на костылях поставил заветную подпись
Артист опубликовал в личном Instagram короткую видеозапись. На ней Дима Билан сидит на заднем сидении авто и говорит, что долго выбирал костюм для мероприятия. После он, уже опираясь на костыли, идет к входу помпезного здания.
"Приехали с Мариной в ЗАГС. Свадьба, 17 лет скоро, сколько можно скрывать", – смеется Дмитрий.
Под марш Мендельсона артист ставит заветную подпись в каких-то документах. "Свадьба. Второй год подряд. Приятная добрая традиция", – указал под видео певец.
Новой публикацией Дима Билан решил пошутить над интернет-обывателями. На самом деле артист вместе с пиар-менеджером посетил очень важное мероприятие. Он получил звание заслуженного артиста России.
Звезде пришлось принимать награду из рук министра культуры Владимира Мединского опираясь на костыли. Артист все еще восстанавливается из-за перелома ноги.
Несколько недель назад Дима Билан поскользнулся около дома. Звезда получила серьезную травму. Врачи советовали дать согласие на срочную операцию, однако певец отказался. Он решил отстрочить ее из-за концерта в Санкт-Петербурге.
После выступления вокалист оказался в руках хирургов, которые собрали переломанную в двух местах ногу с помощью пластины и шурупов. Сейчас Дима Билан проходит курс реабилитации.
Певица обратилась к Дмитрию Шепелеву
Медик рассказал, от чего умерла августейшая особа и была ли она беременна
Откровенное интервью артиста
Убийство совершил артист-неудачник
Популярные темы форума
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Почему русские женщины себя не любят?
Овны самый лучший знак зодиака
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Не хочу на работу ходить,что делать?
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Посоветуйте хорошее успокоительное
Пятые роды.
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Он дважды в разводе
Почему люди в России грызутся между собой?
Ранняя беременность
Мама моего парня ко мне предвзята
Диета Ксении Бородиной
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
Кто пишет и читает это <цензура>?
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
С правилами не ознакомлен
Предложил пожить отдеально
У меня первая беременность
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Минимальный доход для мужчины
Мимические морщины
Кожевникова не замужем
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Похудение и одежда
Началова умерла от ВИЧ?
Подруга критикует мои отношения