Последние часы: Малахов покопался в грязном белье умершей Началовой

О последнем дне жизни знаменитой певицы сняли ряд программ. В частности, проанонсировал очередной выпуск "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1" о том, как скончалась 38-летняя Юлия Началова, Андрей Малахов.

О своем решении рассказать подробности последних часов и кончины артистки шоумен сообщил в Instagram. Малахов уточнил, что зрители смогут узнать все, что происходило с певицей за день до ее смерти 18 марта, в 17.25 мск. Можно представить, сколько интимных подробностей может всплыть о болезни и гибели Юлии Началовой.

Но не один Андрей Малахов успел покопаться в грязном белье скончавшейся 16 марта исполнительницы. Журналисты, как коршуны, слетелись за подробностями еще тогда, когда Юлия Началова лежала в коме, доживая свои последние часы.

В свою очередь ранее менеджер певицы Анна Исаева сообщила, что 16 марта на телевидении выйдет сразу несколько шоу, в которых расскажут о самочувствии артистки. Пост с таким заявлением она опубликовала в своем закрытом аккаунте в Instagram, передает Ura.ru.

Менеджер уточнила, что о здоровье Юлии Началовой расскажут в передачах "Привет, Андрей" на "России 1" и "Центральное телевидение" на НТВ. Также в день смерти артистки в записи прошли эфиры шоу "Один в один" на "России 1" и "Ты супер!" на НТВ с участием знаменитости.

Анна Исаева поблагодарила звезд шоу-бизнеса, которые лично звонили и предлагали помочь Юлии Началовой. Это Дима Билан, Николай Басков, Диана Гурцкая, Зара, Ирина Дубцова, Олег Газманов, Лариса Долина и другие.

Напомним, певицу госпитализировали 8 марта, а позднее ввели в состояние искусственной комы. Медики диагностировали у Юлии Началовой подагру, системную красную волчанку и сахарный диабет второго типа. 16 марта врачи провели певице операцию, после которой она скончалась.

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