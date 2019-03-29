Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 марта 2019 года
Снявшийся голым Глушко устроил вакханалию с Королевой
Наташа Королева и Сергей Глушко стали звездными гостями "Русского радио" и Аллы Довлатовой. Изюминкой программы являются зажигательные танцы ведущей с участниками. Королева и Глушко не нарушили традицию. Троица устроила в эфире настоящую вакханалию под хит Наташи "Зять".
Видео бурных танцев Сергей Глушко выложил на своей официальной странице в Instagram. "Весело "поэфирили" с очаровательной Аллой Довлатовой на "Русском радио", – написал супруг Наташи Королевой. Подписчики пришли в неописуемый восторг и отметили, что он танцевал лучше всех.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 марта 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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