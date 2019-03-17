"Больно": Киркоров взвыл после смерти Началовой

Звезды отечественного шоу-бизнеса выражают соболезнования близким певицы Юлии Началовой. Не остался в стороне и Филипп Киркоров.

В личном Instagram поп-король опубликовал пост посвященный умершей. Филипп Киркоров назвал смерть 38-летней Юлии Началовой несправедливой.

"БОЛЬНО..... НЕСПРАВЕДЛИВО... РАНО..... Ну почему БОГ забирает именно таких и так рано, неужели ТАМ, не хватает АНГЕЛОВ..... ПРОЩАЙ, АНГЕЛ, по имени ЮЛЯ..... (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – буквально взвыл от горя Киркоров, сопроводив публикацию архивным снимком Началовой.

Напомним, вчера, 16 марта, ушла из жизни популярная певица Юлия Началова. Около недели артистка боролась за жизнь в реанимации одной из московских больниц. Лучшие столичные врачи были вызваны на помощь звезде, однако их старания оказались тщетными.

О смерти знаменитости сообщил PR–директор артистки Анна Исаева. О трагедии она сообщила в личном микроблоге. "Час назад перестало биться сердце нашей Юлии", – написала Исаева.

Отец Юлии Виктор Началов позже подтвердил эту информацию. Мужчина отметил, что артистка до последнего не приходила в сознание, поэтому проститься с ней никто не смог.

Сообщается, что Юлия Началова скончалась от острой сердечной недостаточности, которая была следствием отека легких. Смерть наступила около семи часов вечера. Время и место прощания с Юлией Началовой будет оглашено позже.