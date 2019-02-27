Кудрявцева предъявила результат своих ночных манипуляций
Лера Кудрявцева – одна из самых популярных ведущих на отечественном телевидении. Ее программы – "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион" – пользуются неизменной популярностью у зрителей. Общественность с неистощимым любопытством смотрит шоу, в которых знаменитости трясут своим "грязным бельем" на всю страну.
В отличие от них, Лера Кудрявцева предпочитает не афишировать подробности своей жизни. Аккаунты телеблондинки в социальных сетях Facebook и Instagram в основном носят общественный характер: Лера выкладывает фотографии и видео, сделанные на работе или в той или иной мере связанные с ней. Впрочем, иногда Кудрявцева делает исключение.
К примеру, недавно гламурная ведущая опубликовала ролик, главной героиней которого стала ее маленькая дочь Мария. Однако лицо девочки Лера Кудрявцева предпочитает не демонстрировать. А еще ведущая обнародовала кадр, где сняла крупным планом жутковатого вида банку, которую специалист присосал к ее спине.
Дело в том, что Лера уже на протяжении долгого времени мучается от болей и чего только не перепробовала в борьбе за здоровье. Сейчас, к примеру, она проходит курс банок. Во врачебном кабинете она оказывается регулярно, несмотря на плотный рабочий график.
Впрочем, есть же еще ночь. Оказывается, в это время суток Лера Кудрявцева любит печь. Так, она опубликовала фотографию тортика, сделанного своими руками. "Иногда по ночам хочется чего-нибудь испечь. Испекла сметанник или домашний "панчо", – сообщила поклонникам Лера Кудрявцева. Отметим, что на фигуре самой ведущей подобные излишества не отразились. Она демонстрирует безупречную стройность. А все недостатки искусно скрывает тщательно подобранными нарядами.
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