Леру Кудрявцеву сняли за поцелуями с женщиной

Лера Кудрявцева оказалась в числе приглашенных на праздник по случаю дня рождения певицы Ирины Дубцовой. Телеведущая была так рада встрече с королевой шансона Любовью Успенской, что не удержалась и поцеловала ее прямо в губы.

14 февраля для Ирина Дубцова отметила день рождения. Артистка получила множество поздравлений от именитых коллег, однако лишь недавно закатила по этому случаю вечеринку. Чествовать именинницу пришли дизайнер Игорь Гуляев, поющая ведущая Ольга Бузова, певицы Любовь Успенская и Валерия, телеведущий Андрей Разыграев и многие другие.

Лера Кудрявцева в Instagram опубликовала несколько фотографий и видео с праздника, в том числе и снимки, на которых запечатлена целующейся с Любовью Успенской. "Никто тебя не любит, так как Я 😂❤❤❤❤❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пикантные кадры блондинка.

Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к опубликованным фото. "Фу! Как это развидеть?! Какое неприятное фото. Ладно малолетки, но лобызание двух старушек – это перебор", "Две красавицы!", "божеее...", "День рождения у Дубовой, а целуется с Успенской", "Че злые такие! Прикольная фотка. Лере можно Фсе. Тчк", "КАЖДЫЙ МЫСЛИТ В МЕРУ СВОЕЙ ИСПОРЧЕННОСТИ... ВРЕМЕНА БРЕЖНЕВА ПОСМОТРИТЕ! МУЖИКИ КАК ЦЕЛОВАЛИСЬ....", "А где же именинница, почему ее никто не целует!🦋", "С мужем надо целоваться", – прокомментировали поклонники.

Не остался в стороне и коллега Леры Кудрявцевой Андрей Разыграев. "Ну вот она – еще одна сенсация!" – написал он. Телеведущая ему ответила: "Не заводись!" Разыграев отреагировал: "Погоди! Поглядим и поржем, что завтра желтушники напишут! Я уже вижу заголовки..." Лера Кудрявцева коротко написала: "Ну не".