Кудрявцева обнародовала видео с подросшей дочкой

Лера Кудрявцева крайне редко делится с общественностью подробностями своей частной жизни. Поэтому каждая публикация ведущей на эту тему ценится на вес золота.

В приложении Stories своей странички в Instagram Лера Кудрявцева опубликовала очень короткое видео, на котором запечатлела маленькую дочь Машу. Лица малышки телеведущая не показала, зато продемонстрировала окружающую крошку обстановку. Судя по обилию игрушек, девочка не знает отказа ни в чем. "Куда поползла? Доча!" – позвала малышку Лера.

А еще телеблондинка опубликовала фото творожных палочек, которые сама приготовила. Тем самым Лера Кудрявцева продемонстрировала, что может успешно совмещать функции мамы и жены с ролью ведущей. Отметим, что ее график расписан буквально по минутам. Гламурная блондинка успевает вести два ток-шоу – "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион", находит время ходить по светским мероприятиям и не отказывается от ведения корпоративов.

В аккаунте Леры Кудрявцевой то и дело появляются комментарии поклонников, искренне недоумевающих, когда же она успевает нянчиться с дочкой. Сама телеблондинка, родив, призналась, что Маша – долгожданный ребенок. Однако вскоре после появления малышки на свет Лера Кудрявцева отправилась в Сочи. где работала ведущей фестиваля "Новая волна".

Напомним, популярная ведущая родила дочь Марию 13 августа 2018 года. Для ее супруга, хоккеиста Игоря Макарова, девочка стала первенцем. Ведущая и спортсмен счастливы в браке уже более пяти лет. Спортсмен на 14 лет моложе Леры Кудрявцевой, однако это обстоятельство их абсолютно не смущает. Супруги редко выходят в свет вместе, нечасто и радуют общественность общими фотографиями.