Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 февраля 2019 года
Актриса Федосеева-Шукшина в реанимации
Лидию Федосееву-Шушкину доставили в одну из столичных клиник с неутешительным диагнозом – острый инфаркт, компетентно передает РЕН ТВ. Легендарную артистку положили в реанимацию. Сообщается, что она почувствовала недомогание вечером, 24 февраля.
Федосеева-Шушкина пожаловалась на боли в груди, была вызвана скорая помощьВ близком окружении артистки пока не прокомментировали информацию о госпитализации. Всегда охотно общающийся с прессой супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной, продюсер группы "На-На" Бари Алибасов позже прервал молчание.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 февраля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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