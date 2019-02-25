Пограничники в аэропорту оторопели от настоящей фамилии Повалий

Таисия Повалий – сочетание этих имени и фамилии кажется звучным, ярким, органичным. Некоторые даже думают, что народная артистка Украины взяла творческий псевдоним, как многие коллеги на эстраде.



"Моя девичья фамилия – Гирявец, – призналась певица корреспонденту "Дни.ру". - Она чисто украинская, поскольку я родилась в селе Шамраева Киевской области, а там она распространена. В школе меня, как сейчас помню, обзывали Гирей – я была довольно плотная девочка. Но много лет спустя я узнала, что Гиря – это исконная фамилия моего древнего рода".



У бабушки Таисии Повалий было много традиционных украинских рушников с вышивкой ручной работы. Один из них стал началом большой истории, которую рассказала артистка. "Я стала рассматривать рисунок одного рушника и ахнула, – говорит Тая. – Там были изображены мужчина и женщина под деревьями, корни которых уходят в традиционный украинский орнамент. А между ними – маленький кустик. И я поняла, что это – символ нашего рода, ключ, который я должна разгадать".

Повалий заказала большое генеалогическое исследование и выяснила, что род ее уходит корнями еще в XVI век. Казак Иван Гиря был лучшим другом и правой рукой самого Богдана Хмельницкого - гетмана Войска Запорожского, украинского полководца и государственного деятеля. "Мне кажется, знать свои корни, историю своего рода – это очень важно, это то, на чем держится все", – уверена певица.

А звучную фамилию Повалий певица получила от первого мужа. Ее же носит сын артистки Денис, который тоже занимается музыкой. "Когда ко мне пришла известность и я стала много ездить с гастролями, то произошел забавный случай, – улыбается Таисия. – Помню, как оторопели пограничники в аэропорту, открыв мой паспорт и увидев, что Повалий – моя настоящая фамилия. "Мы всегда думали, это ваш псевдоним", – сказали мне тогда на границе".

Вторым супругом исполнительницы стал продюсер Игорь Лихута. Но по его просьбе Таисия не стала менять звучную фамилию и документы – мол, к Повалий уже все привыкли, она стала брендом.

Стоит заметить, что та же Алла Пугачева после свадьбы в 1969 году поменяла паспорт и стала Аллой Орбакене. Под фамилией первого мужа Миколаса Орбакаса она прожила четыре года. После развода Примадонна сразу вернула прежнюю звучную фамилию Пугачева. Хотя некоторые, как в случае с Таисией Повалий, думали, что это ее сценический псевдоним – уж очень ее бунтарский характер напоминал знакомую всем историю крестьянского вождя, восстание которого напугало императрицу Екатерину II.