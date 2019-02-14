Навка раскрыла секрет влюбленного Пескова
Подарок для Дмитрия Пескова Татьяна Навка еще не выбрала. Она уверена, что супругу будет приятен любой знак внимания. А вот на вопрос, к каким презентам для своих половин стоит присмотреться мужчинам, чемпионка затруднилась ответить.
"Честно – вот не ко мне. Ничего не могу посоветовать. Цветы, а самое главное – внимание и любовь. Тогда любящей женщине, мне кажется, любой знак внимания будет приятен", – считает Навка.
Напомним, что 14 февраля во многих странах отмечается День святого Валентина. Влюбленные дарят друг другу цветы, игрушки, конфеты и валентинки – небольшие открытки в форме сердца с признаниями в любви.
По словам Татьяны Навки, у них с Дмитрием Песковым сложилась традиция проводить этот день вместе. Если, конечно, не мешает работа, передает iReactor.
Как писали "Дни.ру", Татьяне Навке после напряженной работы перед новогодними праздниками удалось отдохнуть. Известная фигуристка призналась: она так устала, что не могла даже думать о спорте.
Недельный отпуск Навка провела в горизонтальном положении, отсыпалась и отъедалась. При этом чемпионка отметила, что затягивать пассивный отдых нельзя – начинаются сильные боли. А спасают Навку от них только занятия йогой.
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