Навка раскрыла секрет влюбленного Пескова

Татьяна Навка рассказала, как в их семье отмечают День всех влюбленных. У олимпийской чемпионки по фигурному катанию и пресс-секретаря президента России не так много свободного времени, поэтому главное для супругов в этот праздник – оказаться вместе.

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