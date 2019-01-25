Жасмин сняла полуголую Навку на Мальдивах

Татьяна Навка отдыхает на Мальдивах с младшей дочкой Надеждой. Компанию фигуристке составила певица Жасмин, которая сняла спортсменку в пикантном виде.

Татьяна Навка продолжает делиться с многочисленными подписчиками своей странички в Instagram отпускными фотографиями. Свой заслуженный отдых спортсменка проводит на Мальдивах. Спортсменка публикует снимки младшей дочери Надежды и делает селфи. А еще фигуристку фотографирует певица Жасмин, которая отдыхает по соседству.

Так, спортсменка опубликовала серию снимков, на которых позирует в красном слитном купальнике. Татьяна Навка продемонстрировала великолепные формы. Она рассказала, как ей удалось добиться такой стройной фигуры.

"Признаюсь вам честно, я тоже подвержена женским слабостям... 😅😅😅 Но, как только я начинаю есть салаты, рыбу, мясо; как можно больше двигаюсь и увлечена каким-то интересным проектом (например, моими шоу или детьми🌹😉 и т. д.), то все встает на свои места. Поэтому, как вы видите, никакого секрета здесь нет: правильное сбалансированное питание, физические нагрузки, качественный сон... и отличное настроение!!! Да, да, да..." – рассказала Татьяна Навка.

Фигуристка убеждена, что многое зависит от настроя. "Рекомендую каждый день начинать с отличного настроения и уверенности в том, что искренняя улыбка всегда рождает 100% зеркальный ответ! 😉💪 Спасибо большое моей дорогой @jasmin за эти солнечные фото и то, что поймала мое настроение!!" – поблагодарила артистку спортсменка.

Поклонники осыпали Татьяну Навку комплиментами: "Красавица! Молодец! Знаю по себе, как трудно пересилить свою лень и делать физические упражнения! А у вас каждый день работа над собой! Ну и результат очевиден! Вы прекрасны!", "Вы очень красивая, сразу видно натуральные фотографии без фильтров, все естественно, на это очень приятно смотреть, живой человек, хватит этих роботов уже в сетях с одинаковым лицами и фигурами", "Красавица! Все фото изумительные".