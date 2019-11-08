Налегающая на алкоголь больная Рудковская не может найти спасения

Яна Рудковская подчеркнула, что ей не стыдно ни за один эпизод. При этом она не старалась понравиться зрителям. "Я не хочу врать. Это глупо и неправильно. Показала себя такой, какая есть на самом деле", – заявила продюсер.
Яна отметила, что естественным был и ее муж, прославленный фигурист Евгений Плющенко. "Ходит он в баню в труселях, так и ходит во время съемок. Он не будет специально надевать шорты. То же самое касается и меня", – сообщила Рудковская.
Она дала понять, что за картинками, демонстрирующими красивую жизнь в "Инстаграме", стоит каторжная работа. Яна много трудится, чтобы обеспечить себе и близким безбедное существование.
График расписан по минутам: Рудковская успевает посещать светские рауты, которые являются частью работы, встречаться с нужными людьми, придумывать проекты, уделять внимание семье. На сон остается не больше пяти часов.
"Был момент, когда спала всего шесть часов за трое суток. Я не курю. Выпиваю, как нормальные люди. Могу прийти домой и выпить бокал вина. Сейчас не могу даже спиртное. У меня переутомление такое, что даже алкоголь не спасает. Я – обычный человек, такой же, как и вы", – заверила Яна.
Рудковская мало ест, что заметно по ее фигуре. К тому же занимается спортом: нагрузки нужны, чтобы укрепить мышцы спины, которая перманентно болит.
"Большая грудь – это большая нагрузка на позвоночник, поэтому я стала накачивать спину, чтобы мышцы держали грудную клетку. Это тоже проблема для меня. Порой так назанимаюсь, что утром не могу встать без ванны из-за сильных болей. Спорт меня сейчас спасает, дает мотивацию поддерживать физическую форму. Почти каждый день ко мне приходит тренер, и мы каждый раз увеличиваем нагрузку. Однажды так увеличила, что на следующий день не могла пошевелить рукой", – рассказала продюсер.
А еще Яна делает массаж. Что касается лица, то ни к каким процедурам, по ее словам, не прибегала. "У меня нет никаких подтяжек, нитей, ботокс тоже не вкачиваю. Все как есть, так и есть. Вы сами все видите. Я уже много раз говорила, что являюсь приверженкой натуральной красоты. Хочу стареть естественным путем", – цитирует знаменитость "Собеседник". Как уже стало понятно, у Яны Рудковской просто нет времени на эти манипуляции.
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