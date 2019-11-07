"Виталина рвет и мечет": Шаляпин вернулся к бывшей и ребенку

Прохор Шаляпин, кажется, признал маленького Федора своим сыном. Певец помогает ухаживать за малышом.

В 2017 году Прохор Шаляпин закрутил роман с Татьяной Гудзевой. Отношения влюбленных развивались так стремительно, что менее чем через год пара объявила о помолвке. Влюбленные демонстрировали в соцсетях идиллию и даже познакомили родителей.

После этого было несколько эфиров ток-шоу, на которых Прохор разоблачал Татьяну. Оказалось, что Гудзева обманывала, говоря, что ей всего 27 лет. Возлюбленной певца было 40. Более того, женщина скрывала, что у нее подрастает 14-летняя дочь. В результате помолвку расторгли.

У певца нашлась новая зазноба. Прохор Шаляпин положил глаз на экс-супругу Армена Джигарханяна пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую.

Однако несколько месяцев назад Гудзева заявила, что родила от Шаляпина сына, которого назвала Федор. Якобы Прохор изменял своей девушке Виталине, в результате чего и появился этот ребенок.

Шаляпин был не уверен в своем отцовстве и требовал тест на ДНК. Генетическое исследование провели в рамках популярного шоу. Результат шокировал певца – Федор его сын. Тогда верить экспертам Прохор Шаляпин отказался.

Между тем, судя по всему, Татьяне удалось как-то умаслить знаменитость. Артист согласился встречаться с маленьким Федором. Сегодня, 7 ноября, в "Инстаграм" Татьяны появились снимки, на которых Шаляпин склонился на детской кроваткой. "Отец вернулся", – написала экс-возлюбленная артиста. Видимо, в этот вечер Цымбалюк-Романовская осталась одна.

Отметим, что подписчики были удивлены появлению Прохора Шаляпина в доме Татьяны Гудзевой. Интернет-обыватели пришли к выводу, что экс-возлюбленные скоро появятся в эфире какого-нибудь телеканала.

"Видимо скоро будет новый эфир какой нибудь передачи😉👍 Виталина этого так не оставит 😂 а насчет Прохора... Дай бог чтобы это не разовая вспышка, пора уже повзрослеть и иметь свое мнение! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Виталина рвет и мечет", "Все правильно. Нужно быть мужчиной", "Очень хорошо!Сыну нужен папа, и папа у него не самый плохой. А вам, Танечка, только терпения!" - рассуждали пользователи Сети.