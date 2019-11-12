"Две старые клячи": Рудковская и Собчак стали объектами насмешек

Как только злопыхатели не ругают Яну Рудковскую за ее обращение с сыном. Многие уверены, что продюсер куда больше заботится о репутации, нежели о собственном сыне. Популярный блогер Лена Миро резко высказалась о ситуации, не забыв пройтись и по Ксении Собчак заодно.

Девушку буквально до глубины души поразила новость о том, что маленький Гном Гномыч завопил от свалившегося на него стресса. Как отмечалось ранее, мальчик закатил родителям истерику, заявив, что напрочь отказывается сниматься в новом шоу Ксении Собчак. Впрочем, в конце маленький Саша сказал, что согласен пойти на уступки, если ему подарят собаку.

Тем не менее, Миро возмутилась произошедшему. Она своеобразно, но резко вступилась за мальчика, принимаясь разносить его "обидчиц" на все лады. Блогеру крайне не понравился тот факт, что ребенка заставляют сниматься в проекте, который по словам девушки не несет в себе никакой смысловой нагрузки.

"И действительно, шоу Собчак-Рудковской вышло настолько тупым, что это понял даже ребенок. Ни тебе рейтингов, ни сенсаций, ни хорошего хайпа – канал Супер облажался по полной, дав поработать на себя двум вульгарным крестьянкам.Две старые клячи неопределенного возраста расписались в своем полнейшем непрофессионализме и впали в ступор сейчас – как же так получилось?!", – поинтересовалась Лена в своем блоге.

"Два старших ребенка семьи Рудковской отказались участвовать в проекте матери. Бедные парни, мне их реально жаль – хорошо, что сбежали из дома и живут отдельно. Муж нашел утешение на стороне, младший Гномик уже сам на маму орет истерическим голосом. А баба Яга все завтраки сервирует – учит своих ботов в Эскортограме быть заботливой женой и примерной матерью", – жестко всыпала блогер знаменитостям.

В конце девушка призвала медиа-персон одуматься и прекратить съемки выпусков. По словам Лены, это просто смешно, что шоу без рейтингов пытаются распиарить за счет детей и скандальных заявлений.