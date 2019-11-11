Попала под раздачу: Собчак ответит за танец в монашеской рясе

Как передает Teleprogramma.pro, общественники написали заявление в генеральную прокуратуру на светскую львицу Ксению Собчак. На своей свадьбе ведущая исполнила кощунственный танец – она изображала из себя монашку.
"Потом все это с себя сбросила. Потом там у нее были мужчины полуголые на сцене, что также недопустимо", – заявила в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ активистка, которая теперь хочет, чтобы Собчак привлекли к ответственности.
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