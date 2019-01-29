"Как агрессивный бомж у ларька": Самбурской пообещали заткнуть рот

Российская актриса известна своими язвительными комментариями в адрес звезд российского шоу-бизнеса. Теперь Настасье Самбурской придется ответить за свои слова в суде.

Гримерша Светлана Белогурова, воспитывающая внебрачного ребенка от артиста Александра Головина, обвинила свою бывшую подругу в клевете. Женщину оскорбило заявление Настасьи Самбурской о том, что она зачала дочь в "состоянии наркотического опьянения". Юрист Белогуровой намерен отстаивать честь и достоинство пострадавшей стороны в суде.

"Светлана Белогурова – клиент моей компании "Гордон и сыновья". Госпожа Самбурская известна тем, что не следит за своим языком, но обвиняя Свету в наркомании, она нарушает закон. Свете терпеть оскорбления и клеверу надоело", – цитирует юриста Екатерину Гордон издание Super.ru. Она требует, чтобы звезда выплатила компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

Екатерина призналась, что решила помогать Светлане, потому что актриса задела самого важного человека в ее жизни – маленькую дочь. "На Самбурскую можно не реагировать долго, например, как я не реагирую на агрессивного бомжа у ларька или пьяного соседа. Но в тот момент, когда начинают оскорблять детей, клеветать и мешать мне работать – я обращаюсь в полицию", – отметила она.

Напомним, Настасья Самбурская познакомилась с гримершой во время съемок картины "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". Когда она узнала о беременности Белогуровой, то разрешила ей пожить в своей свободной квартире. Кроме того, артистка пообещала давать Светлане 30 тысяч рублей каждый месяц при условии, если она не расскажет СМИ о случившемся.

Гримерша не смогла долго молчать и решила поведать свою непростую историю ведущему ток-шоу. После этого звезда отказалась общаться со Светланой и попросила ее освободить квартиру в течение месяца.