Подружка Собчак утешила брошенного Виторгана

Максим Виторган "симметрично ответил" Ксении Собчак. Его жена демонстративно появляется на людях с любовником Константином Богомоловым. А актер тем временем развлекается с подругами своей неверной супруги.

Максим Виторган решил последовать примеру Ксении Собчак и не скрываться. Лекарем разбитого сердца артиста выступила предпринимательница Марина Руднева – одна из подруг экс-нкадидата в президенты.

Как напоминает "Экспресс-газета", в интернете много фотографий с различных вечеринок, где Руднева веселилась в компании Собчак и главного редактора журнала Hello! Светланы Бондарчук. Теперь же появилось и видео, на котором Марина танцует перед безутешным Виторганом.

Ролик получился довольно темный. Так что Максим Виторган, опубликовавший его в сториз своего микроблога, подписал его – чтобы всем было понятно, кто именно запечатлен на видео, снятом в ночном клубе.

Напомним, после инцидента, в котором Виторган сломал нос Богомолову, актер попросил своих подписчиков успокоиться. "Доброжелатели" решили, что Максиму будет полезно знать о перемещениях его супруги. Так что телефон Максима перегрелся от сообщений с указанием адресов, где в последний раз видели Собчак с Богомоловым.

Однако Виторган сообщил своим фолловерам, что по заказу не работает. По его словам, он уже "закрыл этот гештальт". Актер попросил поклонников не сообщать Собчак, если они увидят его где-нибудь с другой дамой.

