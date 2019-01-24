От уничтожившей себя Пугачевой ничего не осталось

Интервью, в котором известный музыкальный критик Сергей Соседов призывает бойкотировать грядущий концерт Аллы Пугачевой, получилось очень резонансным. Среди меломанов не утихают споры, светит ли еще зрителям звезда под названием Примадонна?

17 апреля Алла Борисовна намеревается дать сольный концерт в честь своего 70-летия. Организаторы обещают грандиозное и незабываемое шоу. Стоимость билетов у перекупщиков заоблачная – достигает 375 тысяч рублей.

Журналист Сергей Соседов, называющий себя буквально биографом Пугачевой, призвал поклонников королевы отечественной эстрады игнорировать это событие. По мнению критика, на этом шоу фанатам не на что будет смотреть.

Поясняя свою точку зрения, Сергей отметил, что последние песни Аллы Борисовны издевательски "бездарны". "Поживи в моей шкуре…" Слушай, ну скажи, как можно, если ты живешь в замке, с прислугой, давно забыла, как ездить в метро или ходить в магазин, петь про эту "шкуру"? Ведь это слушают люди, живущие в совершенно иных условиях", – заметил журналист.

Музыкальный критик заявил, что Пугачева должна была забыть о сцене еще лет так 10 назад. За этот период Примадонна "разрушилась" как творческая единица. "Она сама себя уничтожила…" – цитирует журналиста "Вечерняя Москва". Он подозревает, что на своем апрельском концерте певица будет исполнять песни под фонограмму.

Отметим, что слова Соседова нашли отклик в душах читателей. Многие отмечали в комментариях под публикацией, что от "прежней" Примадонны уже ничего не осталось.

"Сама себе напророчила, помните: ..я, веть тоже плохо кончу.... как ободранная кошка.. Так и получилось.Печалька (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ни внешнего вида, ни голоса от прежней Пугачевой больше нет. Зачем платить деньги за то, от чего осталось только имя и фамилия? Что касается Пугачевой и всего "дома престарелых" от шоу-бизнеса, то уважающие себя старички и старушки , пусть даже с перетянутыми лицами, не будут прыгать по сцене с дряблыми декольте, кожаными трусами и мини-юбками и петь про несчастную-счастливую любовь. Это уже даже не смешно, это просто противно. Неужели они не понимают, что давно уже всем опротивели", – писали интернет-обыватели.

К слову, были и те, кому показалось, что заявление музыкального критика основано на личной обиде. "Собака лает, ветер носит. Не пригласила на концерт?" – отметил пользователь Сети.