Вскружила головы: из-за возвращающейся на сцену Пугачевой устроили жестокую грызню

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Вторник 22 января
Лента новостей
01:29
"Больная страна": Украине поставили неутешительный диагноз из-за волны русофобии
00:14
Отправляющему украинцев на верную смерть Порошенко объявили бойкот
21:56
Новые данные о смертоносном взрыве у Крымского моста
20:46
Есть погибшие: рядом с Крымским мостом прогремел взрыв
20:44
Володин предложил настроить баланс власти в Конституции
20:43
В Ижевске бомж до смерти избил знакомого
20:26
В Татарстане проигравший в карты мужчина убил оппонента
20:05
Принца Уильяма готовят к смерти Елизаветы II
19:39
В Керченском проливе после взрыва загорелись два корабля
18:59
Пассажир ограбил водителя такси в Нижнем Тагиле
18:47
Единороссы массово отказываются от пенсионных надбавок
18:33
Навка проболталась о жутких страданиях
18:09
"Я не знала, что он женат": от беременной отвернулись все подруги
18:04
Шурыгина убила враньем о нашумевшем изнасиловании
18:01
Лукашенко просят воткнуть нож в спину Путину
18:00
В Тюмени из здания поликлиники эвакуировали сотни человек
17:33
Украину ткнули носом в катастрофу МН17
17:07
Порошенко покинул Украину после грозного предупреждения Путина
17:05
"Стадо баранов": бессовестный дебошир Кокорин плюнул в россиян
17:04
Японский стритфуд покорил Москву
17:01
В Омске трехлетняя девочка отравилась лекарством
16:58
"7 пальцев": дочь Юдашкина удивила народ
16:43
Под Нижним Новгородом катавшийся на тюбинге ребенок попал под машину
16:37
Неожиданный поворот в борьбе за многомиллионное наследство Мордюковой
16:33
"Беременна?": округлившийся живот Рудковской взбудоражил народ
16:21
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
16:10
Под Туапсе нашли лодку с трупом мужчины
16:01
Вернувшая в Москву Боня показала часть тела тайного избранника
15:40
Отравленные Скрипали нанесли удар по России
15:26
Дворовые аргументы: Чубайс лихо прошелся по Захаровой
15:24
В Питере жестоко избили доставщика еды
15:24
69-летняя Пугачева оставила молодого Галкина ради старца
15:02
Дочь Даны Борисовой отреклась от фамилии
14:33
"Отвратительно и безнравственно!": разгневанный Ярмольник напал на телеканалы
14:27
Алибасов и Федосеева-Шукшина готовы стать родителями
14:21
Российские военные погибли в Абхазии
14:09
Попавший в тюрьму Зеленский обратился к украинцам
14:04
Успенская спрятала тяжелобольную дочь
13:51
Взбунтовавшийся Лукашенко открестился от России
13:50
"Регина на развод подаст": Топалов признался в любви к Бузовой
13:32
В Ижевске маршрутка с пассажирами врезалась в трактор
13:17
Создан портрет типичного магазинного воришки
13:10
Соловьев пришел в восторг от унижения Чубайса
13:06
Сексуальная летчица похвасталась аппетитными формами
13:03
Помор насмерть забил соседа за беспорядок
12:54
Туктамышева показала фото с возлюбленным
12:35
Пугачева и Галкин завелись от секса Лободы
12:31
Пьяному Порошенко крепко врезали за богохульство
12:29
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 января 2019 года
12:27
Любовница Питта перешла дорогу Джоли
11:58
"Наша любовь взаимна!": Лорак сделала заявление после известия о свадьбе с Киркоровым
11:47
На стройке в Подмосковье нашли бомбу
11:39
Секс признали эффективным средством в борьбе с болезнями
11:31
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
11:31
Есть жертвы: автобус с футболистами сорвался с обрыва
11:27
Удары Израиля по Сирии сняли на видео
11:24
"Это ошибка": Зеленский нелепо оправдался за выдвижение в президенты
11:13
На берегу Финского залива умер рыбак
11:05
Дочь Осина прокляла оплатившего похороны Разина
11:04
Жителей Магнитогорска запугивают серией терактов
11:03
К Земле летит смертоносный астероид
11:01
Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года
10:47
Покалеченный сын Яковлевой разводится с Мельниковой
10:46
В Москве нашли мертвую женщину с пробитой головой
10:42
В Афинах протестующие напали на полицию
10:31
Туктамышева заявила о завершении карьеры из-за болезни
10:19
В России научились добывать электричество из мусора
10:16
Униженный Путиным Порошенко решился на отчаянный шаг
10:15
Волочкова выпрашивала пожелания в свой день рождения
10:03
Шарапова пришла в ярость из-за вопроса о мельдонии (видео)
09:57
На Камчатке пьяная автоледи насмерть сбила катавшуюся на ватрушке девушку
09:39
"Библейский Содом": звезда "Дома-2" раскрыла правду о шоу
09:10
"Беременность вам идет": в Сети обсуждают круглый живот Леры Кудрявцевой
09:09
Названа причина столкновения теплохода с причалом в Москве
09:07
Бузова перестала выходить на связь после жуткого пожара
09:01
В Москве ограбили девушку-подростка
08:54
В Москву идет аномальный арктический мороз
08:42
Жан-Клод Ван Дамм записал видеообращение в жителям Уфы
08:37
Потерявший стыд Порошенко встал на колени перед убийцами
08:31
Высоцкая обвенчалась с престарелым Кончаловским
08:30
В Москве в больницу попал известный композитор
08:20
Обрушение стены дома в Магнитогорске попало на видео
08:10
Длину новогодних каникул могут пересмотреть
07:19
"У нее накладное пузо": беременную Маркл заподозрили в грандиозном обмане
21:36
Затравленную помощницу Петросяна закрыли грудью
20:11
Чубайса спустили с небес на землю после замечания Захаровой
19:21
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру
18:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 января 2019 года
17:47
"Любой с улицы так споет": завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот
17:10
Звезда "Уральских пельменей" высказалась о сенсационном возвращении
16:31
Крещенские купания Путина довели украинцев до истерики
15:54
Самый старый человек на Земле умер в возрасте 113 лет
15:22
Под Москвой с третьего этажа торгового центра упал автомобиль
14:49
Питт закрутил роман с известной актрисой после развода с Джоли
14:32
Знаменитый эстрадный певец пострадал в жуткой аварии
14:01
Выступала в рванье: известный певец рассекретил тяжелую судьбу Аллегровой
13:41
Тонущему авантюристу Порошенко дали последний шанс
13:14
"Поздравляю с пополнением!": Лазарев показал своего малыша
12:42
С раздевшейся на морозе Бузовой случилось ужасное
12:31
Звезда шоу "Битва экстрасенсов" сделала громкое заявление после скандала с разоблачением
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Крещенские купания Путина довели украинцев до истерики
Шурыгина убила враньем о нашумевшем изнасиловании
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
"Любой с улицы так споет": завершающей карьеру Пугачевой объявили бойкот
С раздевшейся на морозе Бузовой случилось ужасное
"У нее накладное пузо": беременную Маркл заподозрили в грандиозном обмане
Шоу-бизнес

Вскружила головы: из-за возвращающейся на сцену Пугачевой устроили жестокую грызню

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Возвращение на сцену Аллы Пугачевой стало поводом для схватки известных персон российского шоубизнеса. Известный критик Сергей Соседов прямо заявил, что Примадонна уже не та. Эти слова не понравились музыканту Юрию Лозе. Он посоветовал Соседову сначала самому чего-то добиться - а потом уже критиковать. Третье действующее лицо драмы призывает оппонентов забыть распри и жить дружно.
прочитано 354 раза

Алла Пугачева в апреле этого года готовится отметить свое 70-летие юбилейным концертом. Музыкальный критик Сергей Соседов напомнил, что в последний раз Примадонна давала "живой" сольный концерт в 1998 году.  А сегодняшнее творчество Пугачевой, по словам критика, "уже вовсе не то" – Пугачева потеряла голос, так петь может любой "человек с улицы".

ПО ТЕМЕ

Пугачева и Галкин завелись от секса Лободы

69-летняя Пугачева оставила молодого Галкина ради старца

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Задело Соседова и то, что певица не в состоянии понять проблемы современного общества – она "не ходит по магазинам и не знает, как тяжело сегодня народу достается каждая копейка". При этом билетов на концерт в свободной продаже уже практически не осталось, а у перекупщиков их стоимость достигает нескольких сотен тысяч рублей.

На заявления Соседова отреагировал музыкант Юрий Лоза. "Сергей Соседов гоняется за пиаром. Смотрите: после Пугачевой останутся песни. После Соседова не останется ничего, только пиар", – заявил Юрий. Столь резкий заочный спор Лозы и Соседова удивил члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна.

"Сергей всегда говорит открыто то что думает, за это ему респект. Юрий со своей стороны тоже высказывается регулярно и по делу. Мы с ними часто общаемся и делимся мыслями по поводу современного шоу-бизнеса. Тот факт, что они сейчас из-за Пугачевой начали спорить, выглядит странно", - поделился недоумением Манукян с Днями.Ру.

По мнению эксперта, главная проблема в сложившейся вокруг концерта Пугачевой ситуации – перекупщики, из-за которых поклонники не могут попасть на выступление любимого артиста. Так что спекулянтов, безусловно, давно пора штрафовать на приличные суммы.

"Юрий, не стоит нападать на Сергея, он отличный музыкальный критик, очень тонко чувствует музыку. Сергей, вы же понимаете, что Пугачевой долго не было на сцене, если бы она никому не была нужна, то никто на ее концерт не купил бы билеты", – призывает к примирению спорщиков Манукян. Пусть все поют – даже те, чье творчество нам не нравится, заключил эксперт.

Автор: Андрей Евлампиев22 января 2019, 02:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Стильная Пугачева затмила беременную Собчак

567

комментарии

Политика

Почему Путин не отдаст Курилы Японии
Лукашенко просят воткнуть нож в спину Путину
Порошенко покинул Украину после грозного предупреждения Путина
Пьяному Порошенко крепко врезали за богохульство

Шоу-бизнес

Волочкова в день рождения утонула в алкоголе и цветах
Бросившему вызов шоу "Давай поженимся" Киркорову вынесли предупреждение
Весь в крови: разъяренный Виторган разбил лицо Богомолову
Жизнь Чеховой перевернулась после новости об убившем Фриске раке мозга

Проишествия

Есть погибшие: рядом с Крымским мостом прогремел взрыв
Боец ММA разгромил отделение банка (видео)
Три станции метро закрыли из-за потопа (видео)
Жестокая расправа с мэром города попала на видео

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Шурыгина убила враньем о нашумевшем изнасиловании

Диана проговорилась прямо в эфире
Шоу-бизнес

Дочь Осина прокляла оплатившего похороны Разина

Не делай добра – не получишь зла
Регионы

"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост

Известный ученый раскрыл проблемы переправы
Шоу-бизнес

"Беременна?": округлившийся живот Рудковской взбудоражил народ

Поклонники надеются, что у продюсера родится дочка

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года
Пугачеву ждет операция
Совет на выходные
Сделано сенсационное заявление о беременности Бузовой после слухов о раке

Фоторепортажи

"7 пальцев": дочь Юдашкина удивила народ
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру
Признанную иконой стиля модель съел рак
"Горяча, чертовка!": мужчины теряют рассудок от полуголой украинской прыгуньи

Спорт

Туктамышева показала фото с возлюбленным
Шарапова пришла в ярость из-за вопроса о мельдонии (видео)
Евгения Медведева сбежала из страны
У известного спортсмена обнаружили рак

Регионы

"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
Россиянки надругались над флагом и похвастались этим (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru