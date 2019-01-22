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"Дряхлые старушки": Пугачева удивила неудачным фото с Аллегровой

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Алла Пугачева поздравила Ирину Аллегрову, опубликовав их архивное фото. Многие комментаторы сочли его неудачным.
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20 января у Ирины Аллегровой был день рождения. "Шальная императрица", как зовут за глаза артистку, получила массу поздравлений, в том числе от коллег по отечественному шоу-бизнесу. Не осталась в стороне и Алла Пугачева, хотя в народе муссируются слухи о давнем соперничестве двух див.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Ириша, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Пусть никто и ничто не омрачает твою жизнь", – написала Алла Пугачева на своей страничке в Instagram, сопроводив поздравление общей фотографией с именинницей.

Почему-то не всем подписчикам Примадонны понравился снимок. Многие сочли его неудачным. "Где вы видите шикарных женщин? Две дряхлые старушки👎", "они не поют, гнусавят", "для поздравления выбрано неудачное фото, на мой вкус...", "Вот это фоооото", "Оригинальное поздравление выбрала Алла для соперницы. Наверное, долго перебирала фотки, пока не нашла такую, где Ирина получилась ,мягко говоря, не очень... люблю Аллу, но это уже перебор. Ирине счастья, здоровья и успехов!" – высказались проницательные комментаторы.

Отметим, что дата 20 января очень урожайна на дни рождения. Помимо Ирины Аллегровой, в этот день родились поющая ведущая, звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова.

И если точно неизвестно, как свой праздник отметила Ирина Аллегрова, то благодаря социальным сетям журналисты выяснили, что Ольга Бузова справила день рождения в компании младшей сестры Анны и подруг на горнолыжном курорте, а Анастасия Волочкова – в ресторане с друзьями и представителями прессы.

Автор: Наталья Аряева22 января 2019, 10:42
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Аллегрова вышла на сцену в халате

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